MEDIAPOLIS — These students were named to the first semester Honor Roll at Mediapolis High School.

Straight A Honor Roll

Ninth grade: Katie Carter, Makayla Clark, Randall Hine, Leah Schmidgall, Chelise Stoller, Lucas Wagenbach, Cami Whitaker.

10th grade: Kyleigh Edwards, Regan Thornburg, Josie Wolter, Justyn Wyatt.

11th grade: Wyatt Edmonds, Helaina Hillyard, Ruth Jahn, Nadja Marinkovic, Nolan Schmidgall, Danielle Smith, Noelle Stoller.

12th grade: Mikenna Crews, Kelli Cross, Larissa Eberhardt, Grace Gerling, Jagger Gourley, Caleb LaLonde, Cauy Massner, Catie Messer, Maggie Myers, Kennedy Prickett, Allison Renfro, Ellerie Van Ness, Elise Wagenbach, Kamryn Wittkop.

High Honor Roll

Ninth grade: Kyra Anderson, Brianna Birkenstock, Dylan Brader, Hannah Buster, Jenna Chalupa, Catie Cross, Jayde Eberhardt, Clara Gerling, Elijah Grier, Emma Hastings, Ryan Konecne, Annaka Leiskau, Taryn Miller, Brooklyn Moehle, Amya Myers, Jenna Parrott, Kadin Salek, Carly Schafer, Clare Wendel.

10th grade: Brendan Frank, Isaac Frank, Neil Frank, Alivia Inghram, Tamara Lindgren, Melody Manley, Bryce Martin, Maxwell McClure, Alaina Oliver, Dawson Rude, Adriana Schulz, Drew Zurmuehlen.

11th grade: Caden Benz, Andrew Carter, Alexandria Coates, Sarah Coates, Justine Diestelhorst, Klay Foster, Alejandro Garcia Araguas, Ellie Gerber, Carter Hastings, Rachael Kennedy, Daryun Kreft, Ashley Luna, Travis Massner, Olivia Moehle, Cade Nollen, Kendra Schulz, Caitlin Smith, Owen Timmerman, Colby Whitaker, Dawson Wirt.

12th grade: Hunter Aney, Dawson Brader, Brennan Breuer, Lauren Carleton, Nathan Hine, DeAnna LaFortune, Mary Madden, Eric Marshall, Gage McElhinney, Daisy Morris, Joy Norton, Bailey Thie, Hannah Thie, Joshua Timmerman, Rebecca Wolf, Benjamin Wolgemuth.

High Honor Roll

Ninth grade: Quinten Aney, Mackenna Bandy, Mika Chenoweth, Gracie Coppes, Ryan Ensminger, Alexander Haynie, Daniel Hightower, Gannin Johnson, Cara Knoke, Kinzey Kroll, Joel Lacy, Jacob Myers, Kendal Nollen, Owen Russell, Coy Sobaski, Shelby Tieman.

10th grade: Debra Brown, Haydn Eberhardt, Jaedyn Edle, Jacob Hooker, Mason McGhee, Andrew McPherson, Danielle Monaghan, Brea Mullins, Crystal Oetken, Marshall Parrott, Nova Petty, Steven Saxton, Logan Thie.

11th grade: Alexander Diewold, Drayven Fenton, Isabella Garcia, Samantha Gerdes, Briar Johnson, Carter Konecne, Hunter Liles, Sophie Luloff, Nicole Schnedler, Haylen Sewell, Clayton Vorwerk, Mackenzie Williamson-Springsteen.

12th grade: Kylie Brockway, Scoutt Buster, Carter Corzatt, Maxwell Drebenstedt, Jacqueline Dunshee, Nicholas Ensminger, Dalton Kellogg, Cameron Newcomb, Zachery Osborne, Taylor Poggemiller, Sarah Robben, Jaedyn Winters.